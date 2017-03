ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಅಜಿನೊಮೊಟೊ ಎಂಬ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಪೌಡರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

The state health department will take a decision on banning the use of flavour enhancer monosodium glutamate (ajinomoto), used as an ingredient in Chinese cuisine after undertaking a study on its adverse effects on health.