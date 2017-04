ಹೋರಾಟದ ಫಲ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವಧನ ಏರಿಕೆ

ಅಂಗನವವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ 1000 ರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಕಿಯರಿಗೆ 500 ರು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Monday, April 10, 2017

Karnataka government have increased the honorarium of Anganwadi workers & helpers by Rs 1000 and 500 a month respectively. Chief Minister Siddaramaiah made this announcement in Bengaluru today.