2016ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ’ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

2016ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ’ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟದ ಒಟ್ಟು 117 ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Karnataka government on Thursday announced Chief Minister's Police Medal 2016. 117 police personnel selected for the Karnataka Chief Minister’s police medal for excellent service and devotion to duty. CM The awards would be given on April 02.