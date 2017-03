2011ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ ಕಾರಣ 362 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Karnataka cabinet today decided not to appeal against the Karnataka Administrative Tribunal order quashing the state government's order annulling selection of 362 gazetted probationers by the Karnataka Public Service Commission in 2011.