2017ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಹೆಜ್ಜೆ

ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಿವೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಪಥ ಪರೇಡ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆಂಬುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 10:17 [IST]

Karnataka folk dances toys Tableaux will participate in 2017 Republic Day Parade at Rajpath, New delhi on January 26th.