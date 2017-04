ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 48 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೆಇಆರ್ ಸಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ 48ಪೈಸೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 01ರಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 12:18 [IST]

The Karnataka Electricity Regulatory Commission (KERC) hiked 48 paise per unit power tariff On April 11th.