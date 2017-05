ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೇ ನಂ.1, ಇ ಆಡಳಿತ ಅವಲೋಕನ

ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 8 ನೆಯ ದೊಡ್ಡರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಸೋಚಾಮ್ ವರದಿಯಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೇ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ

English summary

Karnataka e governance growth overview : IT Services sector recorded 1.69 lakh jobs in January-March quarter of 2015-16 and Karnataka ranks no. 1 in creating jobs: Assocham study