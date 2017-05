ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ vs ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ, 'ಕೈ'ವಿದಳನ

ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ನಡುವೆ ಕೈ ಪಡೆಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

English summary

Siddaramaiah and his supporters proudly claiming that the party would go to elections under his leadership, senior leaders like Dr G Parameshwara and Mallikarjun Kharge speak of collective leadership.