ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, 175 ಕೋಟಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವುಚಿದ ಹುಣಸೆ!

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಜಾತಿಗಣಯು ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಕಿವುಚಿದಂತಾಗಿದೆಯಾ? ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:41 [IST]

English summary

The Karnataka government carried out a massive socio-economic caste census in 2015 but now questions are being raised on the data that the survey has thrown up. The numbers do not match with previous records of the government when it comes to caste certificates and identity.