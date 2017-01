ಕಂಬಳ, ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ

ಕಂಬಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಖಡಕ್ ವಾದ. ಕಡೆಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಂದಿದೆ.

English summary

The Karnataka cabinet on Saturday resolved to amend laws to legalise traditional sports of Kambala as well as bullock cart racing. The cabinet decided to amend the proposed laws when the budget session of the state assembly begins on February 6.