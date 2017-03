ಬಜೆಟ್ 2017: ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಖರೀದಿ ದುಬಾರಿ, ಮದ್ಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 15) 12ನೇ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ದುಬಾರಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ

English summary

A seasoned Finance Minister Siddaramaiah has tabled Karnataka Budget 2017-18: Post budget, here is the list of what becomes expensive and cheaper.