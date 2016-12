ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದ್ದೇ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದರೆ ತಾತ್ಸಾರ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಸಮಯ.

English summary

Karnataka BJP strongman CT Ravi taunted Union textiles minister Smriti Irani in Twitter after Kannada was not included in the list of languages that are compatible to newly launched app eDhaga. The app was launched by the textiles ministry on Monday in Hindi, English and Telugu languages.