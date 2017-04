ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಣದ ಮೇಲುಗೈ!

ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲು, ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಣೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕೂಗು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದ್ದಂತೇ, ಬಿಎಸ್ವೈ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಮೃದುಧೋರಣೆ?

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 11:01 [IST]

English summary

Karnataka BJP crisis continues between BS Yeddyurappa and KS Eshwarappa group. Yeddyurappa decided to meet parties National President Amit Shah.