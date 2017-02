ಹುಷಾರ್! ಇನ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಡಿಬಾರ್ !!

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

English summary

A new bill to curb malpractice during examinations and question paper leakage racket has been passed by Karnataka Assembly on February 13th.