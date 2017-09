ಕಾಪ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರಳಲಿದೆ ಕಮಲ

Karnataka

Creative Center for Political and Social Studies (COPS) ವರದಿಯಂತೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 113 ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸಲಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು ಮುಂದಿದೆ...

English summary

Karnataka Assembly election 2018: Creative Center for Political and Social Studies (COPS) survey gives 113 seats to BJP.