ವರ್ಷ 2, ಹೂಡಿಕೆ 67,000ಕೋಟಿ; ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂ.1

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 4,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ 67,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

English summary

“Over 4000 start-ups have received investments of over USD 1 billion over the past 2 years,” said Governor Vajubhai Vala on his customary address to the joint sitting of the state legislature.