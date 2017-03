30 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ; ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Karnataka Chief Minister and Finance Minister Siddaramaiah has tabled Karnataka Budget 2017-18 on Wednesday, March 15, 2017. Siddaramaiah announced 30 crores project for cloud seeding in drought hit areas.