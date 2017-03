ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ 'ಕರವೇ' ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಆರಂಭ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರವೇ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಕರವೇ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ.

English summary

A news of new TV Channel named KARAVE T.V., gone viral on social media on Thursday as it has abbrevation of pro-kannada organisation Karnataka Rakshana Vedike. It is not clear that organisation is itself is launching a media channel or some others launching by using the name of name of KARAVE.