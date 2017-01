ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ವೆಬ್ ತಾಣ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ

ಸಂತೇಶಿವರ ಲಿಂಗಣ್ಣಯ್ಯ ಭೈರಪ್ಪ(ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ) ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ತಾಣದ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:24 [IST]

English summary

Kannada writer SL Bhyrappa is widely regarded as one of modern India's foremost novelists. A website based on his works and life has been launched. Here is a beta version of website take a tour and send your feedback.