2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಹಿರಿಮೆಗೆ 'ತಿಥಿ' ಚಿತ್ರ ಭಾಜನ

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ತಿಥಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 16:09 [IST]

English summary

One of the last year's renowned Kannada films Thithi has selected as the best film of 2016 by Film Critics Circle of India - a society comprising notable film critics from all the major film-producing states of India.