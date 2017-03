ಮಾ. 4ರಂದು ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧಾರ.

English summary

Demanding the changes in rules of NEET Exam, the youth doctors wing of Karnataka which belongs to Indian Medical Association has called for state level strike on March 4th, 2017.