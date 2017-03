ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆ.ಡಿಎಸ್ ನೂತನ ಕಚೇರಿಗೆ ಜೆ.ಪಿ ಭವನ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Party workers taken oath to bring JDS to power as a single party in 2018 assembly election at JDS workers rally in Palace Ground. With this rally JDS kick off its campain for upcoming assembly election.