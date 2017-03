ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರ!

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಂಡಾಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು, ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 22:07 [IST]

English summary

JDS rebel MLAs met CM Siddaramaiah and announced their future political stand. All seven MLAs joining Congress before assembly election, HC Balakrishna (Magadi MLA) statement.