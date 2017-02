ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಫಾರೂಕ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಆಗಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 17:36 [IST]

English summary

Income Tax department officials carried out raids at businessman and JDS leader B M Farooq's residences and offices in Mangaluru and Bengaluru on Feb.23.