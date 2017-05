ಗಣಿಧಣಿಯ ರಾಜಕೀಯ ದರ್ಬಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್?

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಭಲ್ಯವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ?

English summary

Is former minister and BJP leader Janardhana Reddy getting ready to shift his political base to from Bellary to Kolar ahead of Karnataka Assembly Election in 2018?