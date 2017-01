ಹರಿದ್ವಾರದ ಕಾಶೀ ಮಠ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ

ಹರಿದ್ವಾರದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮಂದಿರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಶಿಲಾಮಯ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ (ಜ 1) ನಡೆಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 18:31 [IST]

English summary

Installation of Lord Anjaneya statue at Haridwar, Kashi Mutt on Jan 1 by Kashi Mutt Seer Sayameendra Theertha.