ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ನಾಗನ ಪತ್ತೆಯ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ

ಸತತ 27 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದ ನಾಗನ ಕೆಲವಾರು ಸಹಚರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸುಳಿವು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ನಾಗನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ.

English summary

Bengaluru Police finally arrested rowdy sheeter naga in Arkat of Tamilnadu. But there is an interesting facts behind this chase. Here are the highlights of that thrilling story of investigation.