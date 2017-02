ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ "ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿದಾತ" ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ವಿನೂತನ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 15:42 [IST]

English summary

Bhimrao Ambedkar popularly known as Baba Saheb, his life history inspired everyone in the nation. The Department of Information and Public Relations produced the program 'Bharata bhagya vidhata' has a history based on the life of Ambedkar. His program To win the audience's mind