ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ, ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ

ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಬಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏನಿದು, ಏಕಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Friday, March 24, 2017, 13:02 [IST]

English summary

The official residence of Karnataka Chief Minister Siddramaiah is all set to house a studio. Ahead of the assembly polls in Karnataka, officials of the Chief Minister's office are busy supervising the studio that will act as an interview room, documentary or video recording studio, video conferencing room.