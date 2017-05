ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ (ಮೇ 19) ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 9:20 [IST]

English summary

In a tragic accidengt which took place in Budihala camp, Sindhanur taluk, Raichur district 5 people die. All are from Gangavati, Koppal district, belong to single family, sources said.