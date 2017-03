ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಇಮಾಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ರಹ

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಛೇರಿಯ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದರೆ ಟಿಕೇಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 18:15 [IST]

English summary

All India Imam council asking public apology from BJP leader KS Eshwarappa over his remark that, ‘BJP will give the ticket to Muslims if they sweeps the party office’.