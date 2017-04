ಮೋದಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಯಲಿ ಬಿಡಿ - ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ

ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ದೀಪ ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂದು ರಾಯರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

"Let Modi remove security cover around him," said higher education minister minister Basavraj Rayareddi. When reminded that the prime minister has a threat to life, Rayareddi said, "So? Die." These statements were made in Koppal by the minister when asked about the centre' move to remove red beacons from all government vehicles.