ಸರಕಾರದ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಬಿಎಸ್ ವೈಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ?

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರದ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:12 [IST]

English summary

I will make state government to waive off farmers loan, said by BJP state president BS Yeddyurappa in Shiggaon, Haveri district.