ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ದೂರು ನೀಡಲು ಜನಹಿತ APP

ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಅದರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

How to use Janahitha App and lodge complaint and grievances. Janahitha is a web and mobile application. Citizens can lodge grievances at their fingertip. The APK can be currently downloaded from the MRC website / Google Play Store.