ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಿರಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾ? ನಂತರವೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 16:46 [IST]

English summary

How to change name legally in Karnataka? Here are 5 simple steps to change the name of minor, adult or woman after marriage. An affidavit, required documents and an application along with demand draft should be submitted to Karnataka Gazette.