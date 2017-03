ಮಾ. 14ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದ್!!

ಮಾ. 4ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ. ವಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 22:51 [IST]

English summary

The doctors working at various institutes in Bellary including renowned Vijayanagara Institute of medical sciences (VIMS) have called for a day bandh on March 14, in protest against recent attack on doctors by patient's side on March 4 at VIMS hospital.