ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಐಎಸ್ಓ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಹೊಸನಗರ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ISO 9001:2008 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 21:27 [IST]

English summary

German Cert, an ISO certification company given ISO 9001:2008 certificate to Ramachandrapura Mutt of Hosanagara.