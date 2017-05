ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದ ಮೂವರ ತಲೆಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನವೊಂದು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ಘಟನೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಭಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 9:26 [IST]

In a horrific accident 3 people die in Sambapur cross, Gadag district. The three persons are identified as Amin, Raja Saheb and Manju from Navalagundha. The accident took place on today morning.