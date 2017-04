ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶತಾಯುಷಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಮಲ್ಲೇಗೌಡರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶತಾಯುಷಿ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ, ಕೊಡಗಿನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

KS Malle Gowda(103) former Rajyasabha MP, former Kodagu DC passed away at his residence in Bengaluru. His cremation held at Sivagange Estate, Mallandur post, Chikkamagaluru district on Friday(April 07, 2017)