ಡೊನೇಷನ್ ಗೇಟ್: ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಪಿಐಎಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ‘ಡೊನೇಷನ್ ಗೇಟ್’ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪಿಐಎಲ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 13:11 [IST]

English summary

A Public Interest Litigation filed by Journalist Hameed Palya rejected by Karnataka High Court on Monday, Mar 6. Earlier he was filed an PIL, seeking to probe the ‘Donation Gate’ scam by Special Investigation Team.