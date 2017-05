ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆ

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ

Wednesday, May 3, 2017, 7:23 [IST]

BJP Sources say that the party's central leadership is angry with K S Eshwarappa for claiming that Shah had given the nod for the Sangolli Rayanna Brigade. Shah has conveyed to the BJP's in-charge in the state Muralidhar Rao that action would be taken and a decision would be announced shortly.