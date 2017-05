ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಹೊಸ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಇವರೇ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್!

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ನೂತನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯೇ ಈ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಅವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ..

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 15:27 [IST]

English summary

KC Venugopal has been appointed as in charge of Karnataka Congress on 29 April 2017 and here is the his full profile. He also served as Minister of State for Civil Aviation in the UPA Government.