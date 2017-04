ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಮೇ 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು 2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಇಟಿ) ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಂತಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Higher education minister Basavaraj Rayareddy released guidelines for CET exam 2017. As per the schedule CET exam will commence from May 2nd and end on May 3rd.