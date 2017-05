ಕನಕಪುರ, ಕೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ 42.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rainfall occurred at isolated places of Interior Karnataka on Monday. Heavy rain fall of 6 cm observed in Kanakapura, Ramanagar district and 4 cm in KR Nagar, Mysuru destrict. Kalaburgi recorded the highest maximum temperature of 42.9 degree Celsious in the State.