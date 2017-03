ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಿ ಕಳಸಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ದೇವೇಗೌಡ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳಸಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ . ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 17:48 [IST]

English summary

Former PM HD Deve Gowda has demanded Siddaramaiah led Karnataka governent to grant Taluk Status to Kalasa town in Chikkamagaluru. Siddaramaiah during his Budget 2017-18 speech has announced 49 new Taluks for the state.