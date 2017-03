ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 14ರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

English summary

Nanjangud and Gundlupet by election date has been announced by Election Commission of India. Election procedure starts from March 14 and will end on April 13 with the results.