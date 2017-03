100 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ 130 ರು : ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭರವಸೆ

100 ಚಾನೆಲ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ 130 ರು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 6:51 [IST]

English summary

Karnataka government will curb Cable TV Mafia menace and will limit the monthly rental to Rs 130 for 100 TV Channels said Home minister G Parameshwara