ಕಂಬಳ ಆಡುವವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ: ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪಸ್ವರ

ಕಂಬಳ ಆಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲವೇ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸರ.

English summary

Government of Karnataka should not allow to play Kambala, H S Doreswamy.