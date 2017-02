ಜಯಚಂದ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು

2008ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಜಯಚಂದ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ; ಈ ಬಾರಿಯ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Government has given green signal for prosecution of State Highway Authority's suspended Officer S.C. Jayachandra.