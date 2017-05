ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಯಶಸ್ವೀ 'ಗೋಯಾತ್ರೆ'ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ

ಹೊಸನಗರ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ 'ಭಾರತರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

English summary

Gov Yatra headed by Raghaveshwara Seer of Ramachandrapura Math, got Atal Bihari vajpayee award for innovation.